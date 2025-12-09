К восьми годам колонии приговорена наркодилерша из Севастополя

Девушку задержали в апреле 2025 года. Силовики изъяли у нее около 700 граммов синтетического наркотика «мефедрон», включая готовую к сбыту продукцию.

Сотрудниками УФСБ установлено, что 22-летняя жительница Севастополя завладела аккаунтом погибшего сожителя, через который он покупал и сбывал наркотики, и решила продолжить его незаконный бизнес. В мессенджере она получала от кураторов координаты тайных закладок с оптовыми партиями мефедрона. Свертки с наркотиком привозила домой, расфасовывала на разовые дозы и закладывала их на территории Севастополя.

По месту жительства злоумышленницы обнаружено около 150 г мефедрона, а в тайнике в лесопосадке у Верхнесадового — полкилограмма наркотических средств, которые дилерша должна была расфасовать для сбыта. Также изъяты оборудованные ранее многочисленные закладки с отдельными дозами. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 700 граммов мефедрона.

Нахимовский районный суд Севастополя признал подсудимую виновной в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере через интернет и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.