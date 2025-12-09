Госимущество в следующем году приватизируют по справедливости

Согласно плану, к продаже на торгах предлагаются пять объектов, в том числе баня на ул.Героев Севастополя кадастровой стоимостью 13,3 млн рублей и здание бывшего ЦКБ «Черноморец» на ул.Большой Морской, 1. Его кадастровая стоимость — более 54 млн рублей. По предварительным подсчетам рыночная стоимость объекта составит около 428 млн рублей.

Планируется реорганизация ГУПа «Пансионаты Севастополя» в акционерное общество. 100% акций создаваемого АО будут находиться в собственности города. Совет директоров АО будет сформирован из должностных лиц исполнительных органов государственной власти Севастополя, что обеспечит прямой контроль города над деятельностью общества.

Сейчас в состав ГУП «Пансионаты Севастополя» входят базы отдыха «Солнышко» в Каче; «Любимовка» в Любимовке , «Каравелла» на Фиоленте, «Лесной кордон» — на ЮБК, апартаменты в «Бухты Мечты» и база «Изумруд» в Ласпи; пансионат «Севастополь» на пр.Героев Сталинграда и коттеджи на мысе Сарыч.

Доход от приватизации составит более 500 млн рублей. По словам директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Галины Поповой, которая представляла законопроект по приватизации Законодательному собранию, расчетная сумма от приватизации должна увеличиться после оценочной экспертизы и проведения торгов.

Не оглядываясь назад

Во время обсуждения законопроекта депутат-коммунист Василий Пархоменко задал докладчице несколько вопросов. Первый касался ГУП «Пансионаты Севастополя».

— Вы нам гарантировали, что это будет преобразовано в акционерное общество со 100% количеством акций, принадлежащих городу. Но у нас, к сожалению, есть печальный опыт. Было такое предприятие ГУПС ЕИРЦ, относительно которого мы тоже принимали решение, а в конце концов эту сферу деятельности отдали откровенным мошенникам. Теперь их имущество арестовали, национализировали... Гарантируете ли вы, что здесь не произойдет подобное, и мы сохраним уникальный объект, который мог бы послужить севастопольцам, — спросил парламентарий.

В.Пархоменко потребовал гарантий относительно земельного участка, на котором сейчас расположена баня на ул.Героев Севастополя. По словам депутата, здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому инвестор, скорее всего, на этом месте построит новый объект. Будет ли он отвечать социальным нуждам людей?

Еще депутат обратил внимание на стартовую цену, за которую город хочет продать комплекс зданий бывшего ЦКБ «Черноморец».

— Вы нас уверяли, что цена на один из самых важных, значимых объектов будет увеличиваться и все будет по справедливости. Я хочу вам объяснить, поверьте моему жизненному опыту, никакой там справедливости не будет. Речь идет о конкретном инвесторе и, судя по всему, цена каким-то образом с ним оговорена, и второй участник аукциона будет подставным. Мы это уже видели по некоторым нашим объектам. Сейчас, по моим подсчетам, цена занижена примерно в полтора раза. Гарантируете ли вы, что эта оценка, которая будет проведена, будет соответствовать хотя бы фактической стоимости этой коммерческой недвижимости?

На это Г.Попова объяснила, что реорганизовать ГУП «Пансионаты Севастополя» в акционерное общество — обязанность городской власти. Поскольку все субъекты РФ меняют организационно-правовые формы ГУПов, кроме работающих в сфере естественных монополий. Водоканал и Севтеплоэнерго — сетевики, которые останутся в форме ГУПов.

— Я считаю, что не совсем правильно оглядываться назад, смотреть на тот неудачный опыт в отношении других обществ... Правительство Севастополя приложит все усилия, чтобы общество развивалось и приносило доход, — пообещала директор ДИЗО.

Она согласилась, что состояние здания бани действительно плохое, и потребует от нового собственника значительных вложений. Если он решит строить что-то кроме объекта социальной направленности, то правительство сможет повлиять на такое решение при выдаче разрешительных документов.

О стоимости здания на Большой Морской, по мнению Г.Поповой, волноваться тоже не стоит. Перед проведением аукциона будет подготовлен отчет рыночной стоимости этого объекта. Деньги на проведение таких отчетов уже заложены в бюджет.