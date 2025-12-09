ДИЗО нарезал участки в Передовом незаконно

Установлено, что Департамент по имущественным и земельным отношениям города неправомерно согласовал предоставление трех земельных участков для индивидуального жилищного строительства и садоводства. В феврале 2025 года в районе ул.Морской в селе Передовом сформирован участок, который ограничивал доступ к смежным земельным участкам. В июне на ул.Нагорной в том же селе сформирован участок на территории общего пользования. В октябре согласовано предоставление участка на ул.2-я Линия, передача прав на который запрещена из-за судебного спора.

Прокуратура города опротестовала распоряжения ДИЗО о предварительном согласовании предоставления земли. Протесты удовлетворены.

Благодаря реагированию надзорного ведомства предотвращена передача незаконно сформированных земельных участков общей площадью свыше четверти гектаров, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.