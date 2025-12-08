Виноградари и виноделы отрабатывают господдержку

На сегодняшний день более 95% от суммы субсидий доведено до сельхозпроизводителей .

— Виноградарство и виноделие — самая развитая отрасль сельского хозяйства Севастополя. Она развивается в том числе и благодаря государственной поддержке, которая оказывается за счет средств федерального бюджета. В этом году сумма, выделенная для Севастополя, на 70% превышает размер прошлого года и составляет 738,4 млн рублей, — отчиталась начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства Наталья Матвеева.

Программа господдержки охватывает три основные сферы: создание новых виноградников, закупку отечественного посадочного материала и уходовые работы, приобретение оборудования для производства вина. По словам Н.Матвеевой, в этом году планировали заложить 224 га новых виноградников, а результат на сегодняшний день — уже более 260 га.

— В этом году мы закладываем виноградник на площади 3,5 га — это порядка 14,5 тысяч саженцев. Здесь три сорта — Кокур, Шардане и Пино Нуар. В начале года мы заложили Кокур. Сейчас на этой плантации мы ставим шпалеру. Саженцы Кокура — местные из «Альма Вэлли». Прижились они очень хорошо, потому что адаптированы под наш климат и почву. Первое вино с этого виноградника мы ожидаем примерно через пять лет, — рассказала агроном усадьбы «Александровская» Оксана Михелева.

Всего в этой усадьбе 28 га виноградников с 18 сортами. В их числе и редкие: Неббиола и Барбера.

За последние 10 лет в регионе заложено более трех тысяч гектаров новых виноградников. Среди хозяйств-лидеров — крупнейшие виноградарские компании ООО «Качинский +» — 126 га, а также «Агрофирма «Золотая Балка», где в 2025 году заложили почти 43 га.

Сейчас под виноград отдано более семи тысяч гектаров, плодоносят — пять тысяч га. Всего же сельхозугодья города занимают 35 тысяч га, это треть всей территории Севастополя. На развитие виноградарства и виноделия в Севастополе с 2016 года из госбюджета направлено свыше трех миллиардов рублей субсидий.

Получить господдержку может любое хозяйство, которое занимается виноградарством и виноделием. Условия представления зафиксированы и если предприятие соответствует этим условиям, то любой может получить господдержку, отметили в департаменте сельского хозяйства.