В Новый год — с новыми дорожными знаками

С 1 января 2026 года в России вводятся более 60 новых дорожных знаков и табличек. Они утверждены ГОСТом Росстандарта.

Среди ключевых изменений:

— Новые дополнительные пиктограммы вводятся для знака «Платная парковка»: «Оплата через приложение», «SMS» и другие, которые будут считаться отдельными графическими символами.

— Отдельный вертикальный знак «Стоп-линия» для мест без разметки.

— Знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

— Табличка «Глухие пешеходы» для привлечения внимания водителей к людям с нарушениями слуха.

Также предусматривается, что ширина парковочного места вдоль проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 м для более эффективного использования пространства.

Как сообщается, новый ГОСТ разрабатывали три года, при участии специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Специалисты считают, что новые знаки будут регулировать движение средств индивидуальной мобильности, повышать безопасность пешеходов, учитывать экологические аспекты и организовывать движение в сложной городской среде.

Многие знаки успешно протестированы в Москве. Теперь они будут постепенно вводиться в остальных регионах страны.