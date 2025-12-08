Подросток «минировал» школы за 300 рублей

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с коллегами из региональной УФСБ в результате оперативно-розыскных мероприятий, во взаимодействии с Центром противодействия идеологии терроризма и девиантного поведения в сфере образования Департамента образования и науки Севастополя, на основании выявленных данных в социальных сетях установили 14-летнего школьника, который в мессенджере рассылал администрации одной из городских школ ложные сообщения о минировании и необходимости эвакуации.

Сообщения об угрозе в учебном заведении поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря. На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативные группы. После тщательной проверки информация не подтвердилась.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний администрировал чат одной из групп в мессенджере, где ему неизвестные предложили за денежное вознаграждение в 300 рублей отправить ложные сообщения о минировании школы. Подросток согласился и дважды написал администрации одной школы о якобы имеющейся угрозе.

По предварительным данным, он может быть причастен к другим аналогичным происшествиям в Севастополе.

У школьника изъяли мобильный телефон, с помощью которого он отправлял сообщения, а также банковскую карту, на которую заказчик переводил оплату.

Оперативники продолжают документирование и установление других эпизодов, а также лиц, причастных к противоправной деятельности. В действиях несовершеннолетнего могут быть усмотрены признаки преступления по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».