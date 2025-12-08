Национализацию Севстара клиенты не заметят

Для клиентов передача пройдет незаметно: все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохраняются в прежнем формате. «Все работает в том же режиме. Денежные средства, внесенные гражданами авансом, остаются в силе, пересмотр тарифов на текущий момент не планируется», — объяснил К.Васечко.

А вот вопрос о возможном изменении названия компании рассматривается. Срок действия временной администрации определят после завершения всех юридических и организационных процедур.

Решение о национализации группы компаний «Севстар» было принято 5 декабря на заседании Антитеррористической комиссии по итогам системной работы правоохранительных и силовых структур. Собраны документальные подтверждения вывода денежных средств за рубеж и спонсирования вооруженных формирований и спецслужб Украины. Это стало основанием для включения владельцев интернет-провайдера в перечень лиц, чьи активы подлежат национализации в рамках антитеррористических мер. Процесс сопровождала ФСБ.