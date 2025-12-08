Каток назвали именем Бориса Михайлова

Торжественная церемония, посвященная этому события, состоялась 6 декабря.

По словам начальника Севастопольского филиала ЦСКА Олега Чеснокова, основанием к присвоению легендарного имени стал подписанный в ноябре 2025 года приказ руководства ЦСКА. Именная табличка, фиксирующая этот факт, вручена руководителю спорткомплекса в Севастополе Сергею Трубочкину.

Этот эпизод стал частью праздничного мероприятия, на котором была озвучена недолгая пока история спорткомплекса. Построен в 2024 году, в августе того же года флотские спортсмены начали здесь тренировки, а в мае 2025-го по решению командования Черноморского флота спорткомплекс передали в эксплуатацию Севастопольскому филиалу спортклуба ЦСКА.

Сейчас здесь обучают фигурному катанию, катанию на коньках, хоккею с шайбой. А в октябре 2025 года была создана команда по следж-хоккею (хоккей на санях для людей с ограниченными возможностями здоровья) из участников СВО, военнослужащих, получивших тяжелые травмы. Уже в ноябре 2025 года проведена первая товарищеская встреча с профессиональной командой из Санкт-Петербурга по следж-хоккею «Звезда».

Как рассказал старший тренер ЦСКА Евгений Герасимов, приехавший из Екатеринбурга, он был удивлен возрастающим интересом к хоккею на полуострове.

— Казалось бы, регион — не очень хоккейный, но я был приятно удивлен, что в Крыму и в Севастополе этот вид спорта развивается. Здесь много талантливых детей, интересующихся хоккеем, — отметил тренер. Он сообщил, что сейчас в Севастополе три хоккейные команды, в клубе ЦСКА хоккеем занимаются 50 юных спортсменов разного возраста. Есть команды и в Симферополе.

— Сначала мы учим детей кататься на коньках, потом вручаем клюшки, — объяснил нюансы обучения хоккею на юге Е.Герасимов.

На вопрос о том, с какого возраста можно начинать заниматься хоккеем, тренер ответил, что приступать к тренировкам допустимо уже с четырех лет — при условии, что ребёнок физически и психологически готов к нагрузкам.

Юные спортсмены продемонстрировали результаты своих тренировок в ходе торжественного мероприятия. Кроме того, для желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием были организованы бесплатные мастер‑классы.

Справка

Борис Михайлов (1944) — советский хоккеист, нападающий, капитан знаменитой хоккейной тройки «Михайлов–Петров–Харламов», легенда ЦСКА, один из самых титулованных и узнаваемых спортсменов в истории мирового хоккея. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, член Зала славы Международной федерации хоккея на льду. Бюст Б.Михайлова установлен на Аллее спортивной славы ЦСКА в Москве.