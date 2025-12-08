Экспедиция ИнБЮМа оценивает загрязнение крымских рек пестицидами

Группа ученых отправилась на реки Альма и Бельбек, чтобы отобрать пробы воды и донных отложений для анализа на содержание стойких органических загрязнителей.

«Эта работа является ярким примером того, как научное исследование иногда развивается по обратной, индуктивной логике», — отметила начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Людмила Малахова.

Обычно схема изучения загрязнения строится по классическому дедуктивному принципу: от анализа среды к оценке ее воздействия на биоту. Сначала исследуют воду и донные отложения, затем — биоаккумуляцию загрязнителей в организмах.

Однако в случае с реками Альма и Бельбек отправной точкой стало плановое исследование 2024 года, опубликованное в журнале Limnology and Freshwater Biology. Оно выявило повышенные концентрации ДДЭ — стойкого метаболита пестицида ДДТ, который в прошлом широко применялся в сельском хозяйстве. В тканях быстрянки и голавля содержание ДДЭ в отдельных точках превышало предельно допустимые концентрации (ПДК) для рыбной продукции в 1,2 раза.

Эти данные послужили основанием для нового этапа исследований, который проводят ученые ФИЦ ИнБЮМ и его филиала — Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии.

Цель нынешней экспедиции — оценить содержание токсикантов в среде обитания рыб: в воде и донных отложениях, служащих местом кормления многих видов.

Анализ проб воды позволит определить текущий уровень загрязнения, а изучение донных отложений — реконструировать хронологию поступления стойких хлорорганических соединений в реки, включая временны́е рамки и масштабы их накопления. Всего специалисты произвели отбор четырех кернов донных отложений: два — в реке Альма, по одному — в реках Бодрак и Бельбек.

«В Институте биологии южных морей уже есть успешный опыт подобного комплексного подхода, когда результаты исследования реки Салгир и ее притока Биюк-Карасу, проведенного в 2023 году, позволили не только количественно определить содержание ДДТ и ПХБ в воде, донных осадках и различных видах рыб и амфипод, но и выявить четкую пространственную неоднородность загрязнения. Анализ позволил локализовать конкретные участки, например, в районе сел Молочное, Искра, где наблюдались максимальные концентрации загрязнителей во всех пробах — и воды, и донных отложений, и рыбы, что указывало на наличие местных источников загрязнения», — рассказала Л.Малахова.

Отобранные в реках Альма и Бельбек образцы ждет сложный и точный анализ в химических лабораториях. Полученные данные дадут ответы на вопросы: насколько загрязнена среда, является ли накопление ядов в рыбах следствием исторических «залежей», находящихся в грунтах, и представляет ли это депо токсинов постоянную угрозу для экосистемы.

Результаты экспедиции закладывают научную основу по формированию предложений по организации мониторинга и комплексу природоохранных мер, направленных на улучшение экологического состояния этих жизненно важных водотоков Крымского полуострова, сообщила пресс-служба научного института.