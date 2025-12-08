Доставили на лечение в Москву

Пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь девушку самолетом МЧС отправили на лечение в Москву.

Врачам городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние. Они провели ряд сложнейших операций, консультируясь в режиме телемедицины со столичными коллегами. Вечером 6 декабря за 15-летней Ариной из Москвы прибыл борт МЧС России. Девушку отправили в Российскую детскую клиническую больницу (РДБК). Этим же бортом с пострадавшей полетели ее родители, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Пациентка, получившая 30 ноября тяжелые минно-взрывные ранения, поступила в РДБК.

«Девочке проведено полное лабораторное обследование, в экстренном порядке начата заместительная почечная терапия. Ребенок находится под наблюдением врачей реаниматологов, проводится комплексная интенсивная терапия. Пациентка осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей: детским хирургом, нейрохирургом, офтальмологом, оториноларингологом. После стабилизации состояния планируется дополнительное инструментальное обследование для определения дальнейшей тактики лечения», — сообщил Дмитрий Владимирович Прометной, руководитель Центра анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпоральных методов лечения РДКБ.

Вся необходимая высокотехнологичная и высококвалифицированная помощь пациентке оказывается в полном объеме, сообщила пресс-служба московской больницы.