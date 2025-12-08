Абонентам Севстара придется перезапустить автоплатеж

В остальном для них национализация крупнейшего интернет-провайдера Севастополя ничего не изменила, сообщил руководитель временной администрации группы компании «Севстар» Константин Васечко.

По его словам, условия договоров остаются прежними. Качество и перечень предоставляемых услуг не изменится, оборудование менять не надо.

Единственное, что важно, с 8 декабря услуга «автоматические платежи» будет приостановлена. Поэтому абонентам необходимо будет зайти в свой личный кабинет в онлайн-банке и заново ее активировать.

На вопрос «Севастопольской газеты», кому теперь будут поступать платежи абонентов, К.Васечко ответил, что на два предприятия группы компаний: ООО «Ланком» и ООО «Севстар и СПС». Эти предприятия национализированы и являются государственной собственностью.

Решение о национализации группы компаний «Севстар» было принято 5 декабря на заседании Антитеррористической комиссии по итогам системной работы правоохранительных и силовых структур. Собраны документальные подтверждения фактов вывода денежных средств и спонсирования вооруженных формирований и спецслужб Украины. Это стало основанием для включения владельцев провайдера в перечень лиц, чьи активы подлежат национализации в рамках антитеррористических мер.