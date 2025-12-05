Театр имени Сергея Образцова приедет в Севастополь

Знаменитый московский кукольный театр имени Сергея Образцова выступит в Новом Херсонесе со своими лучшими рождественскими постановками. Это будут спектакли, признанные одними из самых красивых в современном театре кукол.

13 января (в 13.00 и 16.00) юным зрителям покажут спектакль «Снеговик», ставший лауреатом премии «Золотая Маска». Он поставлен по сказке Андерсена. Сценографию придумала художница Евгения Шахотько, она заполнила сцену снежными домиками с теплым светом, мельницей, ратушей, деревьями, птицами и мягким сиянием зимнего утра. Оказавшийся в такой обстановке главный герой спектакля Снеговик впервые узнает о существовании любви. Это будет очень чистая и светлая история, показанная накануне Старого Нового года.

Вторым спектаклем театра Образцова станет «Звезда по пути в Вифлеем». Ее показ намечен на 14 января (в 12.00 и 14.00). Театральная постановка вошла в лонг-лист «Золотой Маски». Молодые артисты Максим Кустов и Екатерина Малетина создадут современный рождественский вертеп и расскажут о великом чуде, случившемся в рождественскую ночь.

Кроме того, севастопольцев 7 и 8 января в 11.00 и 15.00 ждут на мастер-классах по кукловождению «Кукольная жизнь», они пройдут под руководством режиссера и педагога Ольги Шестериковой.