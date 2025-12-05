Стали лучшими на Кубке мира по спортивному туризму

Три севастопольских спортсмена – мастера спорта Мария Вассерман, Иван Добрыдин и Игорь Ткачев – показали лучший результат на Кубке мира по спортивному туризму, выступая в составе российской сборной. Все они являются воспитанниками севастопольской спортшколы №7.

Как сообщила «Севастопольской газете» тренер севастопольских спортсменов Наталья Калиниченко, еще раньше наши спортсмены приняли участие в соревнованиях Кубка России и чемпионата России по спортивному туризму на горных дистанциях. Первый проходил в горной Чувашии, второй – в Республике Карелия. В результате удачного выступления, севастопольцы вошли в состав национальной сборной и, готовясь к предстоящему Кубку мира, тренировались на севастопольских скалах.

Что такое спортивный туризм

Это вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Он исторически сложился в СССР и заключается в преодолении естественных препятствий, в применении различной тактики и техники.

Многие спортивные туристы также занимаются смежными видами спорта: спортивным ориентированием, мультиспортом, скалолазанием, альпинизмом, рафтингом, маунтбайтингом, лыжами, парусным спортом. Спортивные туристы являются, в том числе, резервом для подготовки спасателей в природной среде.

Спортивный туризм – это прежде всего спортивные походы. Он является командным видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта.

Увлечение спортивным туризмом позволяет познакомиться с культурой и бытом различных стран и народов, с замечательными и даже уникальными уголками природы, интересными достопримечательностями, получить удовольствие от общения, приобрести надежных товарищей. Кубок мира – важнейшее соревнование в этом виде спорта.

Гостеприимный Кыргызстан

На Кубке мира – 2025 россиянам предстояло соревноваться со спортсменами из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. Соревнования прошли в городе Ош, на скальном массиве Керме-Тоо, на скалах ГРЭС и Форкант. Именно там спортсменам пришлось преодолевать подъемы, спуски, траверсы. Результат оценивался по времени прохождения и сумме полученных штрафов.

Сначала пришлось преодолевать дистанцию в связках по два спортсмена, затем – в группах из четырех спортсменов. Для команды России, куда также вошли спортсмены из Санкт-Петербурга и Красноярска выступление на Кубке мира оказалось очень успешным. Впрочем, как обычно.

И.Ткачев рассказал «Севастопольской газете», что основным соперником для россиян стали спортсмены из Казахстана. Даже несмотря на то, что второе общекомандное место заняла команда Киргизии. Результат казахов оказался не столь впечатляющим исключительно из-за того, что они не выступали не на всех дистанциях. Так, за отсутствием в команде четырех спортсменок, они не смогли выставить женскую команду, и не заработали очки в этом виде программы.

«Однако именно с казахскими спортсменами нам было интересно бороться, они составили для нас самую серьезную конкуренцию. Там сильные ребята, мастера спорта», – рассказал И.Ткачев.

Он также отметил, что всех участников соревнований в Киргизии встретили исключительно хорошо: помогали в организационных вопросах, вкусно кормили. Да и сам старт был организован очень хорошо.

«Очень гостеприимная страна. Часть нашей сборной уже приезжала туда в киргизский Бишкек, теперь же мы побывали в городе Ош. Конечно, было интересно посмотреть, как люди живут», – поделился спортсмен.

Он также сообщил, что российские спортсмены стали первыми во всех четырех видах программы.

На вопрос, что дальше, ответил, что впереди – новые старты, самыми значимыми в 2026 году станут Кубок России, Чемпионат и первенство России. Последний пройдет в мае 2026 года в Приэльбрусье.

«От выступлений на Чемпионате России зависит, отберемся ли мы на международные соревнования. Но каждый года мы выигрывали Чемпионат России. Надеюсь, так будет и теперь», – сообщил И.Ткачев.