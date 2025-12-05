Сообщите, что идете в поход

Отправляясь в турпоход в группе или самостоятельно, зарегистрируйтесь на сайте МЧС.

На опасных маршрутах туристов обязательно должен сопровождать гид или инструктор-проводник. С перечнем севастопольских маршрутов, требующих специального сопровождения, можно ознакомиться на сайте правительства города.

«Гид обязательно должен регистрировать тургруппу на сайте МЧС России. Заблаговременно необходимо сообщить о планируемом маршруте, количестве человек, в том числе детей, контактные данные руководителя, дату и время начала и окончания прохождения маршрута. По завершении похода необходимо уведомить, что группа добралась до конечной точки», — подчеркнул Александр Балашов, старший оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

За несоблюдение этого правила гиды и проводники сначала предупреждаются, а потом штрафуются в размере 7-10 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф вырастает до 30-50 тысяч рублей.

И самостоятельные походы следует регистрировать на сайте МЧС России. Даже опытные туристы могут попасть в сложную ситуацию. Если спасатели знают, куда вы отправились, они смогут быстро прийти на помощь. В экстренных случаях это особенно важно.