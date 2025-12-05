ООО «Цифровые инновации» возобновило работу

В соответствии с решением Антитеррористической комиссии и правительства Севастополя с 5 декабря имущество компании ООО «Цифровые инновации», осуществляющей администрирование платежей и начислений за услуги ЖКХ и энергоресурсов, передано в собственность города.

Административное управление предприятием осуществляет ГУП «Севастопольгаз». Создана и приступила к работе временная администрация во главе с гендиректором Александром Подтуркиным. Специалисты оперативно ограничили внешнее вмешательство в серверную базу, платежные системы и доступ к банковским счетам. В 14.00 предприятие полностью возобновило работу в штатном режиме.

«Все технические вопросы урегулированы, сервисы функционируют стабильно, доступность услуг восстановлена в полном объеме», — сообщила временная администрация «Цифровых инноваций».

Жителей Севастополя заверили, что для потребителей, никаких изменений не произошло. Все ранее принятые платежи своевременно перечислены по назначению. Данные по оплате сохранены, корректны и не требуют дополнительного подтверждения.

Перезаключать договоры не нужно. Все действующие соглашения остаются в силе — дополнительных действий от абонентов не требуется.

Национализацию ООО «Цифровые инновации» и еще 16 юридических лиц начали 5 декабря на основании информации ФСБ России о причастности собственников компаний к финансированию армии и спецслужб Украины.