Национализировали «Севстар», «Цифровые инновации» и «Глечик»

В правительстве Севастополя принято решение об изъятии в государственную собственность ряда предприятий и имущества частных лиц, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Решение принято на очередном заседании антитеррористической комиссии, которой Федеральная служба безопасности предоставила информацию о причастности владельцев юридических лиц к финансированию ВСУ, ГУР и других украинских подразделений.

«Последнее позволило антитеррористической комиссии принять решение об учете этой собственности как собственности города Севастополя», — объявил журналистам М.Развожаев.

В частности, он назвал имя предпринимателя Алексея Канцебовского, вступившего в контакты с представителями ГУР и перечислявшего украинской разведке средства в криптовалюте. Мать Канцебовского владеет 75% акций компании «Севстар», что послужило основанием для принятия решения о переходе компании со всеми подразделениями в собственность города.

М.Развожаев также рассказал о продолжении работы по наследию ранее национализированного ПАО «Севастопольгаз». В этом списке ООО «Цифровые инновации», которое с февраля 2024 года принимала коммунальные платежи. Теперь и это предприятие будет принадлежать городу и перейдет в управление ГУП «Севастопольгаз».

«То есть, собрали обратно всю систему работы с газовыми платежами, работу с населением. Как вы знаете, ранее сами сети, сама компания перешла в собственность города», — напомнил губернатор национализацию в октябре 2024 года.

В числе других национализированных объектов М.Развожаев назвал ресторан «Глечик».

«Выяснилось, что хозяева ресторана уже давно проживают в Лондоне, вся прибыль уходит туда и направляется в том числе на акции, связанные с их личной позицией в отношении поддержки наших врагов в специальной военной операции», — продолжил М.Развожаев.

За подробной информацией о конкретных юридических и физических лицах и их национализированном имуществе глава города отослал журналистов на сайт правительства Севастополя. В списке 36 пунктов, в котором: 15 ООО, два ИП, 15 граждан РФ и один иностранец. Действия по переходу имущества в собственность города начаты 4 декабря ФСБ, представителями департамента безопасности и теми, кто будет возглавлять временную администрацию национализированных предприятий.

М.Развожаев уточнил, что компания «Севстар», являясь стратегически важной в цепочке цифровой безопасности, теперь будет управляться городом. Аналогично по «Цифровым инновациям», которые необходимы, чтобы качественно обеспечивать работу с населением, в том числе по газовым платежам, по развитию газовой инфраструктуры, по социальной газификации.

Отдельно было отмечено, что частные объекты недвижимости, транспортные средства, объекты общепита будут сданы в аренду или проданы, а доходы пойдут в бюджет для финансирования городских программ, в том числе помощи семьям участников специальной военной операции.