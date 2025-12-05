Найдено тело мужчины, убившего своего племянника

Следствием установлено, что в ночь на 2 декабря мужчина убил своего 12-летнего племянника топором, ранил его 6-летнего брата и мать мальчиков. Женщине и младшему сыну удалось спастись благодаря активному сопротивлению нападавшему и помощи проживающего с ними родственника. В настоящее время состояние ребенка стабилизировалось. Пострадавшая находится в реанимации.

Нападавший скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. 4 декабря его тело обнаружили в поле у села Залесье под Симферополем.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства смерти фигуранта.