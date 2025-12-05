Нахимовский зам обвиняется в получении взятки в 5,5 млн рублей

Заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в июле 2024 года должностное лицо потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование интересов при заключении муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий и установку детских площадок. За содействие нужно было отремонтировать эллинг в Стрелецкой бухте, а также передать взятку в 4,5 млн рублей. Ремонт продолжался по март 2025 года. Наличные переданы в мае.

Всего фигурант получил взятку деньгами и услугами имущественного характера на сумму более 5,5 млн рублей.

Подозреваемого чиновника задержали сотрудники регионального УФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенные в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Следствие устанавливает обстоятельства преступления и события, ему предшествующие, а также иные возможные эпизоды коррупции. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что зама председателя Совета Нахимовского МО Сергея Михальчука исключили из рядов севастопольского отделения партии «Единая Россия» за коррупцию.