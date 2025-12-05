Детский сад, каток и поликлинику готовят к сдаче

В первых числах декабря проверено строительство катка на ул.Генерала Мельника и поликлиники на ул.Молодых Строителей. А 4 декабря сотрудники прокуратуры направились на стройплощадку детского сада на ул.Вакуленчука.

На месте состоялось рабочее совещание с участием руководителей и представителей Севгосстройнадзора, управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя, заказчика — ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства» и подрядной организации ООО «СУ-82».

Госконтракт на строительство детского сада заключен в декабре 2022 года и действует до конца декабря 2025 года. Надзор за ходом его исполнения ведется прокуратурой в постоянном взаимодействии с правительством Севастополя и контролирующими органами.

Динамика работ неоднократно обсуждалась на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуратуре, благодаря чему устранен ряд нарушений и начата процедура сдачи объекта в эксплуатацию. Уже получены документы Ростехнадзора, необходимые для запуска теплоснабжения объекта, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.