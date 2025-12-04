Волонтеры усовершенствовали окопные свечи

Более трех лет на базе общественной организации «Севастопольское общество содействия 11-й Береговой батарее» группа активистов во главе с директором сообщества Владимиром Семеновым изготавливает для фронта окопные свечи. Вещь эта нужная, незаменимая ни зимой, ни летом. Их используют не только для освещения, а еще и для отопления блиндажа, сушки одежды, приготовления пищи. Удивительно, но изобрели их еще в Первую мировую.

— Свечи, которые мы делаем, состоят из четырех компонентов: жестяной банки, гофрированного картона, тканевого фитиля, парафина или воска, — начал делиться секретами В.Семенов.

Делать их можно разными способами. Помещать внутрь банки картон крестообразным способом и заливать парафином. В этом случае парафина уходит много, картона мало — свеча горит долго, но неярко.

Кто-то вместо картона использует сосновые шишки. Смотрятся такие лампы красиво, но из-за смолы шишки коптят, что опасно при использовании в окопах или блиндажах. Поэтому волонтеры с 11-й Береговой батареи плотно сворачивают гофрированный картон и забивают его в банку. Фитили изготавливают из хлопчатобумажной ткани, пропитывая их воском. Такая технология оказалась самой удачной, а изделие — эффективным.

— Мы приходим сюда лить свечи уже три года. Руку давно набили, работа идет быстро. Дома возле 11-й батареи объединены в ТОС «6-я Бастионная». Наш председатель Наталья Соловьева — хороший организатор, всегда поможет, научит, расскажет, что и как надо делать. Много людей старшего поколения искренне помогают фронту. Кто-то приносит домашние или церковные свечи, кто-то приходит и работает в коллективе, кто-то дома. Вот семейная пара Елена и Андрей, они переехали в Севастополь в 2014 из Одессы, когда в Доме профсоюзов нацисты сожгли людей. Наталья Ногина с улицы Нефедова — они никогда не отказывают в помощи, — делится волонтерскими буднями местная жительница Наталья Кошелева.

В цехе по производству свечей все роли распределены: есть упаковщик, специалисты, которые режут картон по размерам банок, те, кто делает фитили и заливает изделие воском. Парафин общественники покупают за свой счет, а воск — огарки свеч им безвозмездно отдают из Петропавловского собора. Общими усилиями — дело делается, отшучиваются волонтеры.

Готовые окопные лампы активисты передают волонтерам из подразделения «Автоклавочки» в селе Обороное, которые готовят на фронт тушенку, каши, щи и другую еду. К ним приезжают люди с фронта и забирают гумпомощь.

— Мы помогаем нашей 810-й бригаде морской пехоты. И еще договорились, что будем и ПВО свечи поставлять. Температура воздуха падает. Ночью уже 5-6 градусов, а будет еще холодней, так что свечи всегда востребованы, — убежден В.Семенов. — А всем желающим присоединиться — на 11-й батарее всегда рады.