В геоглиф «Севастополь» нужно досадить деревья

Департаменту природных ресурсов и экологии добавят 3,9 млн рублей, чтобы обеспечить стопроцентную приживаемость туй в патриотической надписи на Мекензиевых горах.

Как сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя, на расширенном заседании комиссии по бюджету депутаты согласовывали перераспределение средств городского бюджета на 2025 год в пределах его общего объема. Так, Севприроднадзору предлагалось добавить 3,9 млн рублей на реализацию мероприятий госпрограммы «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя». Данное предложение депутатам озвучила руководитель департамента Юлия Гаврилова.

— Перечисленные руководителем департамента экологии мероприятия имеют важное значение для Севастополя — не только с позиции охраны окружающей среды, но и с точки зрения патриотического воспитания, — поддержал Ю.Гаврилову спикер заксобрания Владимир Немцев.

В 2024 году в честь десятилетия «Русской весны» и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков жители вместе с чиновниками высадили в Мекензиевском лесничестве геоглиф «Севастополь», который через несколько лет станет виден из космоса. Но спустя полтора года возникла необходимость в проведении работ по дополнению лесных культур для обеспечения их 100% приживаемости.

Депутаты поддержали данное перераспределение.

Геоглиф «Севастополь» высадили из трех тысяч туй 18 марта 2024 года, а 4 ноября в День народного единства неподалеку было высажено слово «Россия» из 1200 туй.