Театр покажет новые «Флотские истории»

В Драматическом театре Черноморского флота РФ им.Лавренева — премьера. Спектакль «Флотские истории», поставленный год назад так понравился публике, что идею решили развить в новой постановке — «Флотские истории-2».

Что-то очень севастопольское

Как рассказал директор театра Сергей Коновалов, все началось с небольшого спектакля-концерта для выступлений перед российскими военнослужащими в сирийском Тартусе. Артисты хотели рассказать о Севастополе с общей интонацией домашнего тепла и любви к родному городу.

— Мы хотели рассказать о городе интересно. Тем более что ехали в Сирию как театр и должны были привезти театральный спектакль. Почти случайно в руках оказались различные книжные сборники на флотскую тему, в том числе писателя Сергея Ниткова. Это были забавные истории, байки, воспоминания, которые на «ура» воспринимаются, например, за новогодним столом. Эти истории мы переработали, привели в театральную форму и поставили на сцене, — рассказал С.Коновалов.

Позже к процессу подключилась молодой режиссер из Центрального академического театра Российской Армии Диана Борина. Приехав в Севастополь, она сама выразила готовность помочь лавреневцам.

— Она загорелась самой идеей, и буквально через неделю-полторы мы получили готовый театральный проект. Его первая обкатка состоялась в Сирии, потом в Москве, причем с одинаковым результатом — зрители активно реагировали на происходящее на сцене. Еще и потому, что это было что-то очень севастопольское, — поделился наш собеседник.

От концерта к сериалу

После первой очевидной удачи в театре решили продолжить проект и добавить оркестр Черноморского флота, под который теперь поют и танцуют актеры. Так из выездного спектакль стал вполне пригоден для показа на основной сцене.

Интересно, что после того как лавреневцы рассказали о новом проекте коллегам из других флотских театров, столь необычным форматом заинтересовались и там. На этой творческой волне С.Коновалов даже предложил провести в Севастополе фестиваль театральных спектаклей нового жанра. Такая идея актуальна и по сей день.

— Одновременно и у нас появилась идея продолжить начатое, расширив проект еще на один акт спектакля, а затем доведя его и до сериала с неограниченным количеством серий. Тем более в нашем городе этих флотских историй и баек — неисчерпаемое количество, — уверенно говорит С.Коновалов.

Не байки, а стопроцентная быль

Это утверждает режиссер Центрального академического театра Российской Армии Д.Борина.

По ее словам, большинство историй оказались настолько узнаваемыми, что в их подлинности не засомневался ни один зритель. Просмотрев постановку, почти каждый зритель не удержался от реплики: «А вот у меня был случай...!»

— Сейчас оба блока историй объединены в один двухактный спектакль. Первые истории больше связаны с военно-морской службой, они происходят то на подводной лодке, то на крейсере. Вторая же часть курьезных историй больше касается семей моряков-черноморцев, — настроила на просмотр Д.Борина.

Каждая байка отделена от последующей музыкальным или хореографическим номером, причем музыка подобрана знакомая, чтобы зритель мог подпевать.

Вопреки

В спектакле заняты ведущие и молодые артисты театра: Андрей Дзубан, Илья Домбровский, Юрий Пимкин, Диана Кугаевская и еще совсем молодые артисты.

— Все наши истории объединены флотской магией, когда все происходит вопреки, но моряки всегда находят решение любой проблемы, — анонсировала Д.Борина.

По ее словам, главный герой спектакля — Севастополь и Черноморский флот.

— У меня сложилось трепетное отношение к этому городу. Я и сама из военной семьи: отец — полковник, муж сейчас защищает Родину в зоне проведения СВО, — поделилась режиссер.

А потом начался спектакль. Новогодний стол, накрытый на несколько флотских семей, еще непочатая бутылка шампанского, эмоции от радости встречи под такое знакомое: «А помнишь, как мы однажды...»

И завертелось: история про матроса Карапетяна, сватовство старпома, лейтенанта Шурика и вездесущего Копейкина...

Премьерные показы — 4 и 5 декабря.