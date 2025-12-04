Ростех построит в Крыму новую электростанцию

Решение о строительстве принято Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики. ГТЭС возведут вблизи Симферополя для повышения надежности энергосистемы региона. Станция будет построена на базе отечественного энергооборудования. При этом концепция проекта предусматривает техническую возможность наращивать мощности с переводом станции на парогазовый цикл, и случае принятия правительством РФ такого решения это значительно повысит КПД и установленную мощность объекта.

«Новая ГТЭС на полуострове обеспечит еще большую выработку электроэнергии для Юга России, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты. Предприятия госкорпорации проведут основную часть работ, включая изготовление и поставку генерирующего оборудования», — цитирует сообщение Ростеха ТАСС.

В качестве основного оборудования на станции будут работать шесть полностью российских газотурбинных агрегатов ГТА-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. В их составе применяются индустриальные двигатели ПС-90ГП-25 мощностью 22,5 МВт каждый. Они уже успешно эксплуатируются на других объектах ТЭК, в частности, в составе парогазовых установок на ТЭЦ «Сакская» в Крыму, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на одной из крупнейших электростанций Республики Крым — Таврической ТЭС компания «Технопромэкспорт» построит третий блок, увеличив ее мощность с 470 до более 720 МВт.