Помогая другим — помогаешь себе!

В Академии хореографии 4 декабря прошла встреча студентов с лектором Общества «Знание», вдовой Героя России, волонтером гуманитарных миссий Еленой Мечтановой. Встреча приурочена ко Дню героя Отечества и Дню Добровольца (волонтера).

— Я хочу на своем личном опыте участия в гуманитарных миссиях рассказать ребятам, что волонтерство и добровольчество сейчас модно, — объясняет Е.Мечтанова.

Чем могут помочь дети фронту? Самое простое они могут написать письмо, записать видеооткрытку, чтобы поднять дух наших защитников. Можно научиться плести маскировочные сети или изготавливать окопные свечи. Можно собрать какие-то посылки для бойцов: сладости к чаю или сам чай. Есть акции, когда посылку можно отправить адресно. В таких случаях боец, которому послали посылки, в ответ отправляет открытку или видеообращение.

— Рассказываю, когда мой супруг попал в зону СВО в 2022 году, я поехала к нему, чтобы своими глазами увидеть, что у них есть, а чего нет. Тогда у них не было ничего. У некоторых ребят не было даже воды! Естественно, были прилеты — горела техника и их вещи, не было теплых носков, влажных салфеток, каких-то средств гигиены и еды. Все было очень плохо! С этого и началось мое волонтерство ,— делится опытом Е.Мечтанова.

Также она рассказала о своем супруге — старшем разведчике группы спецназначения 127 отдельной разведывательной бригады 18 общевойсковой армии Герое России Никите Мечтанове (позывной Мечта). Он сражался на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Херсонщине, участвовал в освобождении Каховской ГЭС. С июля по октябрь 2023 года уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 военнослужащих противника.

— Сначала он выполнял разведывательные задачи традиционным способом, а потом начали активно использовать дроны. Шел 2023 год, когда мы отправили ему первую серьезную посылку — квадрокоптер «Мавик-2». Сейчас это не актуально. Но по тем временам — было очень круто! Ребятам, конечно, стало легче выполнять задачи, — вспоминает вдова героя.

Во встрече участвовали ученики четырех классов академии: двух пятых и двух шестых. Многие из них не на словах знают, что такое волонтерство. У кого-то воюют родственники или знакомые, родители других вовлечены в общественную или добровольческую деятельность.

На вопрос лектору: что помогло ей справиться с болью потери близкого человека? Е.Мечтанова ответила, как раз волонтерство и помогло.

— У меня девиз: помогая другим — помогаешь себе! — ответила вдова героя.