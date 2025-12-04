Полиция раскрыла мошенничество с продажей земли

Установлено, что 49-летний житель Севастополя попал в трудное материальное положение из-за неудач в бизнесе и решил исправить ситуацию. Он разместил в интернете объявление, что помогает приобрести земельные участки в собственность, и стал ждать клиентов. В течение 2024 года к нему за услугами обратились шестеро знакомых человек. Получив от них в общей сложности около 4,5 миллиона рублей, «риелтор» стал показывать им разные земельные участки в Нахимовском и Ленинском районах, которые в действительности не значились на кадастровой карте города.

Для создания видимости легальности своей работы, аферист в интернете нашел типовой комплект документов, сам все заполнил и несложными манипуляциями «состарил» бумагу для убедительности. Кроме того, он сообщал клиентам, что у него есть необходимые связи, и участки быстро оформят в собственность. Покупатели верили и, передав деньги, ждали получения земли в течение года. Но злоумышленник попросту забирал их средства, тратил на личные нужды и переставал выходить на связь.

Схема обмана открылась, когда обманутые севастопольцы решили выяснить судьбу их документов в земельном департаменте.

Следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому и Ленинскому районам в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Лжериелтеру грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.