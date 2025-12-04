Королевой Бала хризантем-2025 стала «Фламинго»

Корону с большим отрывом от соперниц завоевала дебютантка осеннего бала в Никитском ботаническом саду — «Фламинго».

Автор сорта — куратор коллекции крупноцветковой хризантемы Наталия Смыкова создала этот сорт в 2024 году, выделив как элитный сеянец из числа других во время осеннего цветения и размножев вегетативно.

«Фламинго» — высокорослый цветок — от 120 до 140 см, с темно-зелеными листьями и очень нежными лучевидно-кудрявыми махровыми соцветиями диаметром 14-16 см. Сорт «Фламинго» зацветает в конце октября.

«Назвать этот сорт «Фламинго» я решила из-за светло-сиренево-розовой окраски соцветий, достаточно редкой для крупноцветковых хризантем», — объяснила ботаник.