Бдительные родственники сдали деда — курьера мошенников

Полиция Крыма вернула старушке деньги, которые у нее забрал запуганный аферистами старик из Севастополя.

В полицию Евпатории за помощью обратилась 92-летняя местная жительница, пострадавшая от телефонных мошенников. Пожилая женщина рассказала, что лишилась 191 тысячи рублей.

Как выяснилось, аферисты позвонили пенсионерке на стационарный телефон от лица телефонной компании и получили от нее паспортные данные под предлогом продления договора услуг связи. Далее другой мошенник связался с жертвой уже от лица сотрудника ФСБ и заявил, что кто-то оформил на ее имя кредит для незаконного приобретения оружия. Звонивший потребовал от женщины передать все имеющиеся сбережения курьеру для дальнейшего зачисления на «безопасный счет». Наличность потерпевшая сложила в коробку и отдала пожилому мужчине, который вскоре пришел к ней домой.

По данному факту следователем ОМВД России по Евпатории было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Одновременно вместе с этим заявлением в полицию Севастополя поступило сообщение от родственников 75-летнего пенсионера, который ранее ушел из дома в неизвестном направлении и в течение долгого времени не отвечал на телефонные звонки. Вернулся старик с коробкой в руках, о содержимом которой не знал.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в упаковке деньги, принадлежащие обманутой 92-летней жительнице Евпатории. Как оказалось, севастополец также передал свои данные мошенникам, после чего они его запугали и отправили курьером за коробкой в Евпаторию. Забранное у старушки он должен быть передать другому лицу в Севастополе.

Сотрудники полиции пригласили потерпевшую в отдел внутренних дел и вернули ей похищенное. Расследование уголовного дела продолжается.