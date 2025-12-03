В Алуште воду будут подавать по графику

График подачи воды введут с 8 декабря в связи с дефицитом запаса воды в Изобильненском водохранилище, сообщили ТАСС в ГУП «Вода Крыма».

«С 8 декабря 2025 года, в связи с недостаточным запасом воды, для обеспечения круглосуточного водоснабжения гарантированная подача воды будет осуществляться по утвержденному графику. Город Алушта: с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Жителей города призвали рационально и экономно потреблять воду в часы ее подачи. При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика, предупредили в ГУП.

Ранее в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что недобор осадков в бассейнах рек Крыма в ноябре достиг 98%, неблагоприятная ситуация способствовала снижению уровней воды большинства рек.

Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков, а также поступает из рек, питающих водохранилища.