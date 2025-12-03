Учат уже полтора века

Старейшее учебное заведение города ведет свою историю от Константиновского реального училища, основанного в 1875 году. Школа ежегодно подтверждает высокий статус благодаря конкурентоспособности выпускников, поступающих в ведущие вузы страны. В ноябре 2025 года учебное заведение было удостоено «Знака качества» Рособрнадзора за высокие образовательные результаты.

С царского благословения

Биография школы №3 — неотъемлемая часть истории Севастополя. Не случайно в школе создан музей, содержащий документы, фотографии и многочисленные газетные публикации.

Известно, что идея открыть в Севастополе Константиновское реальное училище принадлежала Таврическому губернскому земскому собранию. А наименование «Константиновское» учебному заведению было присвоено указом Александра II в 1876 году в честь его младшего брата — великого князя Константина Николаевича.

Собственное здание у училища появилось в 1877 году на улице Чесменской. Его построили из крымбальского камня по проекту архитектора Максимилиана Арнольда.

В 1883 году при училище открылась Александро-Невская церковь, построенная по проекту архитектора Дрюнерта.

«Извольте знать»

С самого начала училище состояло из шести классов, но в 1887 году был открыт дополнительный седьмой класс по двум направлениям обучения: общему и механико-техническому.

Число реалистов постоянно увеличивалось: в 1886 году их было 174, а в 1913-м — 507. В училище принимали не только православных, но и караимов, католиков, греко-католиков, реформистов, иудеев, евангелистов.

Учениками были исключительно мальчики — в основном из дворянских семей, а также сыновья чиновников и духовенства. Обучение стоило 40 рублей в год, а выпускники имели право поступать в учебные заведения технического и естественного профиля. Для продолжения учебы по медицинскому направлению необходимо было сдать еще и латынь.

Девизом учеников была фраза «Извольте знать!»

Поскольку обучение было платным, основной контингент учащихся состоял из детей дворян, чиновников и духовенства. Впрочем, 10 % учащихся все-таки освобождались от платы за обучение — это были дети учителей и служащих Министерства народного просвещения. Средства на обучение детей из малообеспеченных семей собирались на благотворительных вечерах. Для проявлявших особые успехи в учебе учреждались именные стипендии.

В число попечителей училища входили известные в городе люди, в том числе городской голова Алексей Максимов. Известно также, что 7 мая 1886 года училище посетил государь Александр III.

В 1920 году училище прекратило свою работу и в дальнейшем было преобразовано в трудовую школу №5 им.Карла Маркса. Здание школы пережило Великую Отечественную войну: в 1941 году там располагался эвакуационный пункт.

«Стремись к успеху»

Сейчас здание бывшего реального училища занимает средняя школа №3 с углубленным изучением английского языка. Углубленно преподавать английский язык здесь начали с 1961 года, после чего образовательное учреждение уверенно завоевало лидерство по качеству преподавания иностранных языков.

Кроме английского, в качестве второго иностранного изучают немецкий и французский.

К девизу «Извольте знать» добавился еще один — «Стремись к успеху», характеризующий общее и успешно реализуемое направление школьного образования.

В 2015 году учебному заведению было присвоено имя Александра Невского, а спустя три года в школьном дворе установили бюст Александра Невского.

Сегодня в школе учатся 650 ребят, работают 55 педагогов, в том числе четыре кандидата наук, два заслуженных учителя, шесть заслуженных работников образования города Севастополя, девять ветеранов труда и победители всероссийских педагогических конкурсов.

Не просто круглая дата

Школа реализует проекты в рамках Российского движения школьников, является партнером Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), активно сотрудничает с Русским географическим обществом и Российским Красным Крестом.

«150-летний юбилей — не просто круглая дата. Это событие, которое объединяет учеников, учителей, родителей и выпускников, чтобы отпраздновать долгую историю, достижения и важный этап в жизни всего школьного сообщества. Это повод с гордостью оглянуться на нашу богатую историю и с уверенностью смотреть в будущее», — отмечает нынешний директор школы Анжелла Евгущенко.

Остается добавить, что торжество по случаю юбилея школы состоится 8 декабря в Театре им.Луначарского.