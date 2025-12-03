Сергей Михальчук больше не единоросс

Решением президиума Регионального политсовета Севастопольского регионального отделения «Единой России» из рядов партии 3 декабря исключен М.Михальчук.

Как сообщили в пресс-службе отделения партии, «решение приняли по распоряжению секретаря Севастопольского регионального отделения партии Михаила Развожаева. Оно соответствует принципам, которым следует «Единая Россия». Любые доказанные факты коррупции должны строго и незамедлительно пресекаться».

Информацию о задержании С.Михальчука Следкомом опубликовал портал Forpost. Официальных сообщений от правоохранительных органов пока не было.