Рассказали о зимних фотолокациях

Не сильно напрягаясь с новыми идеями, консультант Центра развития туризма Севастополя Дмитрий Шемятин посоветовал самые популярные видовые точки: обелиск «Штык и парус», Сапун-гору и Малахов курган. Но рассказать о зимних фотолокациях ему поручили накануне новогодних праздников, что предполагает совсем иной подход...

Правда, о приближении Нового года в Севастополе пока мало что напоминает. И это идет вразрез с современными трендами — готовиться к Новому году чуть ли не с октября. По крайней мере, так происходит в Москве и Санкт-Петербурге, которые в ежедневном режиме рапортуют на всю страну о подготовке к празднику. То многометровую елку доставят, то ГУМ декорируют, то фасады домов в Трехпрудном переулке украсят, то Кузнецкий мост и Камергерский переулок превратят в настоящую зимнюю сказку. А вот и фотографии с новогодней иллюминацией на Новоохтинском мосту в Питере — красота, да и только! Да что говорить, даже в соседних Симферополе и Ялте, несмотря на теплые деньки, приближение Нового года уже чувствуется вовсю.

А у нас?

В Севастополе, по словам Д.Шемятина, потихоньку где-то появляются новогодние декорации.

— В театре Луначарского должны скоро открыть декоративную экспозицию в гостиной на втором этаже. Обязательно будут украшать центральные улицы города. Конечно, на площади Нахимова поставят елку и новогодние инсталляции, включая традиционные четыре цифры «2026» на Графской пристани, — анонсировал традиционный новогодний уличный декор Д.Шемятин.

Среди других фотолокаций он перечислил улицу Маяковского, а также заведения на Большой Морской, которые предположительно «ну как-то же себя украсят».

По его словам, особых новогодних открытий в этом году едва ли сто́ит ожидать — разве что Новый Херсонес удивит неожиданной иллюминацией.

Из необычных ракурсов сотрудник Центра развития туризма назвал еще Музей севастопольских подпольщиков, где в этом году проведут мероприятие под названием «Дед Мороз-партизан».

Впрочем, как оказалось, никакой эксклюзивной информацией по поводу украшения города в этом году в Центре развития туризма пока нет. А потому ответы на все вопросы были не более, чем предположением, с ремаркой:«Сами понимаете, времена сейчас такие... Да и запросов особых на что-то яркое от севастопольцев не поступает».

Запросов, может, не поступает — но и Новый год никто не отменял!