Построят еще один дилерский центр

Щербакова Евгения

Очередной магазин по продаже китайских автомобилей по продаже построят на земельном участке между Балаклавским и Городским шоссе.

Речь идет о реализации проекта ООО «Сэнд-Авто», который является официальным дилером ряда автобрендов, занимаясь розничной торговлей автомобилей. Известно, что компания с 2021 года является участником свободной экономической зоны Севастополя. Об этом стало известно 1 декабря на заседании городского правительства.

В ходе заседания было принято постановление, утверждающее документацию по проекту планировки и межеванию территории земельного участка с кадастровым номером 91:03:002019:78 в рамках реализации инвестиционного проекта в городе Севастополе. Проектируемая территория расположена в Ленинском районе и составляет 2,6 га.

«Документация разработана с целью реализации участниками Свободной экономической зоны инвестиционного проекта, которым предусмотрено создание современного дилерского центра с мультифункциональным сервисом транспортного обслуживания на арендуемом земельном участке», – представила предлагаемый проект планировки и межевания территории директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева,

По ее словам, изъятия или резервирования земельных участков, а также установление сервитутов не предусмотрено, у инвесторов деньги есть, и они готовы реализовывать проект.

Также известно, что на строительство дилерского центра отводится два года. Компания берет на себя обязательство благоустроить выделенный ей земельный участок на площади 1623,65 кв м.

