Подозреваемого вычислили по сданным в ломбард кольцам

Житель Симферополя обвиняется в убийстве супруги и сокрытии ее тела, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

В октябре текущего года от 45-летнего мужчины поступило заявление об исчезновении его 41-летней супруги. На связь женщина не выходила, никакой информации о месте ее нахождения не было. Был организован масштабный поиск. Отрабатывались возможные причины ухода и различные версии исчезновения женщины, в том числе криминальные.

В результате следователи собрали неопровержимые доказательства причастности к исчезновению жительницы Симферополя ее мужа.

Установлено, что в начале октября текущего года супруги поссорились на почве ревности. В порыве ярости мужчина задушил жену, вывез тело в степную зону у села Трудовое Симферопольского района и сбросил в канаву.

Снятые с рук супруги кольца «отелло» сдал в ломбард. Впоследствии эти украшения были обнаружены и изъяты следователем.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.