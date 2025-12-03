Подготовят фотовыставку о героях-водолазах

Идею организовать уличную экспозицию на стендах у Дворца детского и юношеского творчества к Дню водолаза, который отмечается 5 мая, предложила группа семей погибших участников СВО подразделения 388-го отдельного морского разведывательного пункта спецназначения.

Со своей просьбой они обратились в региональную общественную приемную партии «Единая Россия».

«Вопросы участников специальной военной операции и их семей всегда остаются в приоритете», — написал в соцсетях секретарь Севастопольского регионального отделения этой партии Михаил Развожаев и пообещал, что выставку обязательно подготовят. В экспозиции представят фотографии и личные истории военных водолазов, погибших в ходе спецоперации.

Установят и благоустроят памятники участникам СВО

Памятник, посвященный воинам, погибшим на фронте при выполнении особых задач, планируют установить на территории одной из воинских частей на территории города. Проект памятника уже готов.

Кроме этого, по просьбе Николая Барана, директора Севастопольского колледжа им.Геловани, благоустроят территорию у памятника погибшим участникам СВО — выпускникам севастопольских колледжей на ул.Степаняна и приведут в порядок фасад здания колледжа. Соответствующие поручения уже даны губернатором профильным департаментам.