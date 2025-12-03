Отремонтируют подпорную стену у Таврической лестнице

Ремонту подлежит подпорная стенка с контрфорсами, укрепляющая склона у дома №9 на ул.Володарского, на которой специалисты выявили критические дефекты.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы, давшей положительное заключение на капитальные работы, подпорная стена имеет сложную форму и внушительные размеры: длина — 57,9 м, с переменной высотой от 2,5 м до 5,2 м и полуметровой толщиной. «При визуальном обследовании подпорных стен зафиксированы дефекты и повреждения: перемещения, прогибы и осадки сооружения; выветривание раствора и вывалы каменной кладки; трещины; просадка грунта», — сказано в документации.

Подчеркивается, что ремонт аварийной стены необходим для сохранения объектов культурного наследия, граничащих с жилой застройкой, и их влиянием на сохранение другого ОКН — «Таврическая лестница».

В процессе ремонта планируется рытье траншей, демонтаж деревянных конструкций и бетонных парапетов, разборка бутовой кладки стен с дальнейшим их восстановлением.

«Учитывая сложившиеся стесненные условия в зоне проведения работ, близлежащие

действующие строения жилого назначения и придомовой территории, наличие граничащего объекта культурного наследия, а также оценивая риски обрушения склона, сложенного неустойчивыми насыпными грунтами со стороны городского холма, в том числе возможность влияния обрушения грунта на пристроенные к объекту сооружения и строения, заглубленные части подпорных стен перекладке не подлежат», — уточняется в акте.