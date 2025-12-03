Начальник военного представительства Минобороны задержан по делу о взятке

Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта», — цитирует сообщение пресс-службы регионального УФСБ ТАСС.

Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Крыма и зоны проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».