Мигрантами займется новый зам

Полковник полиции Александр Кочетков будет отвечать за вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан в Севастополе.

Своего нового заместителя представил личному составу начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Сергей Сигунов, отметив его «высокую профессиональную компетентность и нацеленность на результат».

А.Кочетков окончил Сибирский юридический институт МВД России и поступил на службу в органы внутренних дел в 1998 году. Начинал с участкового инспектора милиции Свердловска.

С 2001 года по 2016 год проходил службу на различных должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по Красноярску и Мурманской области. С 2016 по 2019 год руководил штабом УМВД России по Мурманску.

С 2019 по 2020 год замещал должности замначальника подразделения полиции по оперативно-розыскной деятельности в аэропорту Шереметьево и начальника линейного отдела на станции Москва – Савеловская. В декабре 2020 года переведен в Севастополь.