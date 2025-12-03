Дядя зарубил племянника топором

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка и покушения на убийство его матери и брата.

Установлено, что в ночь на 2 декабря в частном доме по переулку Русский 27-летний мужчина при помощи кухонного топора совершил убийство 12-летнего племянника, ранив шестилетнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщина оказала активное сопротивление, позвав на помощь проживающего с ними родственника.

Потерпевшие находятся в реанимации.

Подозреваемый — брат мужа пострадавшей — с места происшествия скрылся, его местонахождение устанавливается.

Семья на профилактических учетах не состояла.