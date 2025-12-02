Весь жилфонд страны внесут в государственную систему учета

Запуск такой системы учета на базе информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) запланирован с 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Одним из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года является цифровая трансформация, и в том числе это касается внедрения современных технологий в сферу управления жилищным фондом. Главная цель принятого постановления — организация единой системы государственного учета жилищного фонда. Это позволит сформировать достоверную информацию о составе жилья, его состоянии и стоимости, а также об изменении этих показателей. Такая работа имеет большое значение для принятия стратегических решений по реализации различных программ, направленных на улучшение качества жизни граждан и развитие территорий», — объяснил суть документа заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Согласно постановлению, государственному учету подлежат все объекты жилищного фонда, независимо от формы собственности. На учете объекты будут находиться до момента снятия с кадастрового учета.

Полномочиями по проведению анализа информации об объектах государственного учета жилья наделена публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Она будет анализировать направляемую Минстроем России информацию об объектах жилищного фонда не реже двух раз в год. В систему в том числе будут вноситься данные из Единого государственного реестра недвижимости и информация о технических характеристиках объектов.