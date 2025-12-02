Установили прожиточный минимум на 2026 год

На заседании правительства Севастополя 1 декабря определили величину прожиточного минимума на 2026 год.

Как сообщила и.о.директора городского департамента труда и соцзащиты населения Елена Бардакова, такой документ принимается ежегодно в расчете на душу населения для трудоспособного населения, детей и пенсионеров.

«Прожиточный минимум в Севастополе определен из расчета прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, с учетом коэффициента 1,02, который используется в 2026 году для Севастополя. Эти величины будут учитываться для расчетов тех или иных мер поддержки», — сообщила Е.Бардакова.

Величина прожиточного минимума в 2026 году в расчете на душу населения составит 19318 рублей, для трудоспособного населения – 21057, для пенсионеров — 16613, для детей — 18738 рублей.

По информации Е.Бардаковой, в Севастополе все величины прожиточного минимума в целом выше, чем по РФ, на 2%.

Данный показатель применяется для оценки уровня жизни населения и для разработки региональных программ социальной поддержки малоимущих граждан.

В 2025 году прожиточный минимум в Севастополе был установлен в размере:

— на душу населения — 18088 рублей;

— для трудоспособного населения — 19716 рублей;

— для пенсионеров — 15556 рублей;

— для детей — 17545 рублей.