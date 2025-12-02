Совместные исследования подземных вод на Крымском полуострове и в регионе Бэйхай в КНР проведут ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Восточно-Китайского педагогического университета проведут, сообщили ТАСС в пресс-службе СевГУ.

«Проект посвящен в первую очередь природной радиоактивности подземных вод. Речь идет о том, что, протекая через определенные горные породы, подземные воды растворяют и накапливают природные радионуклиды, такие как радон, уран, торий и радий. Главная задача — оценить опасность использования такой воды для питья и бытовых нужд. Это особенно актуально при активном развитии туризма и городской застройки на побережьях», — в сообщении цитируется заведующей научно-исследовательской лабораторией «Радиоэкология и морская радиохимия» Николай Бежин.

Сначала пройдут российско-китайские экспедиции на побережья обоих регионов для отбора проб. Исследователи изучат родники, колодцы, субмаринные источники на морском дне, а также возьмут образцы горных пород, через которые фильтруется вода. Затем начнется лабораторный анализ, для которого будет использовано современное научное оборудование. К работам также будут привлечены специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им.Трофимука СО РАН.

По данным вуза, в результате будет создана первая детальная карта природной радиоактивности подземных вод на Крымском полуострове и в Бэйхае. Попутно ученые исследуют еще и полный химический состав на наличие различных веществ от лития до урана, включая тяжелые металлы. Такой комплексный анализ поможет понять, как подземный сток влияет на экологию прибрежных морских зон.

«Крым и Бэйхай выбрали неслучайно: их ключевое сходство — интенсивное развитие туризма и городской инфраструктуры на фоне ограниченных ресурсов подземных вод. При этом регионы сильно различаются: Крым — засушливый район с карстовыми породами, Бэйхай — влажный климат с другой гидрогеологической структурой. Сравнивая процессы в таких разных системах, можно отделить локальные особенности от универсальных закономерностей миграции радионуклидов», — пояснили в СевГУ.

Отмечается, что проект «Сравнительное исследование радиологической опасности подземных вод в прибрежной зоне Крымского полуострова и Бэйхая» будет реализован на средства гранта Российского научного фонда, который совместно выиграли севастопольский и восточно-китайский вузы. Заявки также оценивал Китайский национальный фонд естественных наук. Экспертизу провели независимо с российской и китайской стороны. Победителями признали только те коллективы, которые получили положительную оценку в обеих странах.

Международное сотрудничество

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.

СевГУ был образован на базе восьми вузов после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В настоящее время это крупнейший университет в Севастополе и один из крупнейших на Крымском полуострове. В состав СевГУ входит 13 институтов, Морской колледж, лицей-предуниверсарий, Военный учебный центр, исследовательский ядерный реактор, а также Азовский морской институт (филиал в Мариуполе Донецкой Народной Республики); готовится к открытию подразделение среднего профессионального образования в Энергодаре Запорожской области.