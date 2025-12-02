Тарифный коридор ОСАГО расширили

С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Это предусмотрено указанием Банка России.

Как сообщила пресс-служба Центробанка, для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку на используемые в личных целях легковые машины, тарифный коридор не менялся более трех лет (с сентября 2022 года). За это время средняя выплата по ОСАГО выросла в 1,5 раза. Только за девять месяцев 2025 года она увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам января — сентября этого года, напротив, снизилась на 4%.

Указание регулятора также актуализирует значения территориального коэффициента (КТ). Он снижается для 20 территорий и повышается для 28. Среди последних наиболее сильное увеличение КТ (вдвое) предусмотрено для пяти территорий Новосибирской области и трех территорий Республики Ингушетия. В этих двух субъектах последние пяти лет сохраняется высокий уровень рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей, отмечается в сообщении.

Для Севастополя коэффициент страхового тарифа по ОСАГО установлен на уровне 0,82, Симферополя — 0,76, Москвы — 1,8, Питера — 1,64.