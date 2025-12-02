Создадут единую интеллектуальную транспортную систему

Такую систему планируется создать уже в следующем году, о чем 1 декабря на заседании правительства сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, на развитие интеллектуальной транспортной системы из федерального бюджета выделено 34 млн рублей. В том числе на приведение интеллектуальной транспортной системы в соответствие с федеральным законодательством, а именно закона об информации и информационных технологиях.

«У нас уже начинается разработка ПКРТИ (программа комплексного развития транспортной инфраструктуры), уже приступили к идее открытой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. По завершению разработки и утверждения этих документов приступим к аттестации нашей информационной системы, она у нас будет государственной», – рассказал С.Таматаев.

Он также уточнил, что пока необходимых стратегических документов не будет, невозможно ничего закупать и ничего оснащать.

«У нас четыре компонента: программа автоматизированной системы управления дорожным движением (светофоры), система контроля пассажирских перевозок, метеомониторинг и система информирования граждан о дорожной ситуации, о прогнозах прибытия при движении подвижного состава. Все эти четыре системы в следующем году будут объединены в одну государственную информационную систему, которая будет подлежать аттестации», – уточнил глава гортранса.