Проспект Гагарина украсили каменными глыбами

Понять дизайнерский замысел «Севастопольская газета» попыталась еще неделю назад, когда заметила круги вокруг растущих вдоль дороги платанов — подготовленные явно под какую-то «красоту». Потом напротив опорного пункта полиции появились черные скамейки и черный столб для вывески, а газоны «украсили» большие гранитные валуны.

Последние невольно ассоциируются со странной инсталляцией 2015 года на центральной клумбе площади Ушакова. Тогда использование камней в ландшафтном дизайне севастопольцы саркастически окрестили «камнями с неба». Неужели старую идею решили воплотить и на пр.Гагарина?

Предположение, что решение о создании зоны отдыха у полицейского опорника принято в Гагаринском МО, было решительно опровергнуто. В администрации муниципалитета ответили, что наведением красоты в данном случае занимается городское управление благоустройства горхоза.

Специалист управления Егор Тяжлов пояснил, что благоустройство в районе дома №11 по проспекту Гагарина выполняется в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды. Ведется благоустройство пешеходной сети.

— Сейчас завершается монтаж малых архитектурных форм, — объяснил Е.Тяжлов.

Он признался, что лично на объекте не был, но знает, что работы должны вот-вот завершиться. Приствольные орнаменты выкладываются из белой мраморной крошки, а также зеленого и черного щебня.

— Там будет такая узорная история, — продолжил Е.Тяжлов.

Объясняя преобладание в дизайне черного цвета, он сказал, что это, скорее, темно-коричневый, предусмотренный в проекте, выполненном местной фирмой «Новый город». Что касается использования каменных валунов, то за разъяснением лучше обратиться в ГБУ «Парки и скверы», которое является и заказчиком проекта, и исполнителем работ.

Увы, дозвониться по указанному на сайте телефону в «Парки и скверы» не удалось. На другом конце трубки автоответчик на английском языке снова и снова повторяет, что абонент сейчас занят и предлагает перезвонить.

Обязательно перезвоним! И, разумеется, продолжим наблюдать за происходящим и рассказывать читателям о ходе благоустроительных работ на пр.Гагарина.