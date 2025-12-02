Поздравь солдата с Новым годом!

В Севастополе стартовала новогодняя акция «Теплое слово». Поддержать военнослужащих — участников СВО, проходящих лечение и восстановление в госпиталях, приглашают всех жителей города.

Когда человек находится вдали от дома, в больничной палате, любое слово поддержки, поздравление, маленькое послание становятся важными. Письма, рисунки и теплые слова — знак того, что мы помним, думаем и поддерживаем тех, кто защищает интересы Родины на полях сражений.

Чтобы принять участие в городской акции, достаточно прийти в любое учреждение культуры по 19 декабря и оставить свое новогоднее пожелание или праздничный рисунок. В учреждениях подготовлено все необходимое, чтобы вы могли написать свои теплые слова для наших военнослужащих.