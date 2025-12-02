Главная Новости Погода

Ноябрь был сухим и теплым

Антонова Алиса

Значительный недобор осадков зафиксировали на полуострове в ноябре, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Последний месяц осени был очень теплым, благодаря преобладанию тропических воздушных масс. В отличие от сентября и октября, осадков выпало мало. В бассейне реки Черная у села Родниковое прошел всего один дождь, выпало 0,3 мм осадков. В бассейнах остальных рек выпало от одного до 12 мм.

В Крымских горах также отмечен значительный недобор осадков: в районе метеостанции на Ай-Петри выпало 3,1 мм (3% нормы), а в районе Ангарского перевала — 6,7 мм (8% нормы). В горных районах ни разу не образовывался снежный покров.

Неблагоприятно сложившаяся синоптическая ситуация способствовала постепенному понижению уровней воды на большинстве рек полуострова, констатируют синоптики.

