На преображение кинотеатра «Россия» в выставочный центр нашли деньги

На базе кинотеатра «Россия» с лета создается филиал национального выставочного центра с одноименным названием. Он станет площадкой для демонстрации достижений города-героя и развития образовательных инициатив. Для этого 19 марта в городе была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Национальный Центр», сфера деятельности которой — организация конференций и выставок. Директором центра назначен Иван Погодин. Ранее он возглавлял департамент капстроительства. Учредителем выступает город Севастополь, а управляющей организацией — управление туризма.

В октябре площадь 50-летия СССР, на которой размещен кинотеатр «Россия», огородили забором. Тогда же губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на площади ведут изыскания и подготовку строительной площадки для последующего благоустройства. Параллельно с этим разрабатывается концепция благоустройства площади. Готовый проект обещали представить на рассмотрение Архитектурно-художественного совета Севастополя.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин распорядился создать Национальный центр «Россия» 1 июля 2024 года. Тогда же глава государства рекомендовал регионам планы создания филиалов центра. Регионы-победители были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Так, филиалы национального центра в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Рязанской области, Приморском и Красноярском краях должны открыться до конца 2025 года.