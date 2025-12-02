Дорогу на проспекте Античном сдадут до конца декабря

Строительство дороги на проспекте Античном завершится уже в 2025 году. Об этом 1 декабря на заседании правительства сообщил заместитель губернатора Павел Иено.

«Нам дополнительно выделены 34 миллиона рублей, которые мы будем направлять на развитие интеллектуальных транспортных систем и 440 миллионов в качестве инфраструктурного казначейского кредита на завершение строительства проспекта Античный», — сказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

По словам П.Иено, 10 декабря планируется «зайти на итоговую проверку».

На следующей день на своей странице в соцсети замгубернатора написал, что провел рабочее совещание на объекте: «Максимально нарастил темп работ. Ежедневно на объекте трудится более 50 человек и 20 единиц техники».

По его информации, подрядчик в настоящее время продолжает укладывать тротуарную плитку, устанавливать остановочные павильоны, светофоры и перильные ограждения, высаживает вдоль всего проспекта деревья и кустарники, озеленяя территорию.

П.Иено еще раз подтвердил, что завершить строительство масштабного дорожного объекта и запустить движение по Античному проспекту планируется к концу декабря.