Взяточники из морга получили сроки и штрафы

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о взятках в Севастопольском городском бюро судебно-медицинской экспертизы.

Согласившись с позицией прокуратуры, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы», двух санитаров и заведующего отделом — врача-судмедэксперта, в настоящее время отстраненного от должности.

Бывший начальник бюро и заведующий отделом признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Санитары осуждены по статье дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Установлено, что санитары давали взятки руководству ГБУЗС «СГБ СМЭ» за разрешение выполнять посмертный макияж тел усопших за плату от их родственников. С января 2023 года по июль 2024 года бывший начальник бюро и заведующий отделом получили незаконные вознаграждения на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

Преступная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ и полиции при силовой поддержке Росгвардии. Расследование проведено Следственым комитетом.

Ленинский районный суд Севастополя назначил бывшему начальнику ГБУЗС «Севастопольское городское бюро судебно-медицинской экспертизы» наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,765 млн рублей. Заведующему отделом — врачу-судмедэксперту назначено лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,78 млн рублей. Также они лишены права заниматься определенной деятельностью в системе госслужбы, государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет. Суммы полученных ими взяток конфискованы в доход государства.

Санитарам назначен штраф в 3,5 млн рублей каждому.

Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 млн рублей, свыше 21,2 тысяч долларов США и несколько банкнот других иностранных государств.