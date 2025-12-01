В Севастополе 23,6 тысячи бюджетников

Больше всего штатных единиц в сфере образования и науки — 14492,83.

Правительство Севастополя утвердило новую предельную штатную численность работников государственных учреждений, финансируемых за счет городского бюджета. Это необходимо для расчета размера субсидий на их финансовое обеспечение.

Помимо департамента образования и науки, наиболее многочисленны следующие ведомства:

департамент культуры — 2183,98 штатных единиц;

департамент здравоохранения — 2144,5;

департамент спорта — 1085,75;

департамент труда и социальной защиты населения — 599;

департамент городского хозяйства — 582;

департамент цифрового развития — 416;

управление делами губернатора и правительства Севастополя — 373.

Наименьшая штатная численность сотрудников — в аппарате Законодательного собрания (15) и департаменте внутренней политики (13).

Как сообщил на заседании Законодательного собрания Севастополя 27 ноября и.о.заместителя губернатора Алексей Парикин, планируемая средняя заработная плата работников бюджетной сферы в 2026 году составит 68 тысяч рублей.